تصميم مدرعة طائرة للاستخدامات العسكرية!

تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية صور أول تصميم لعربة مصفحة طائرة صممها مهندسون محليون للاستخدامات العسكرية.

وتتناقل العديد من المواقع المهتمة بالأسلحة والمعدات العسكرية آخر الاختراعات والتصاميم التي يعرضها المصممون في عدد من بلدان العالم، فمنذ فترة، لفت الروبوت « فانتوم » الذي طورته أوكرانيا أنظار العديد من المهتمين في هذا المجال، وهذه المرة فاجأ المهندسون الأوكرانيون الخبراء بتصميم عربة مصفحة قادرة على الطيران.

وعن الفكرة الجديدة قال المهندسون: « التصميم E-LSFV الجديد، عبارة عن عربة مصفحة قادرة على الطيران، العربة مصممة لنقل 6 أشخاص، 2 من أفراد الطاقم و4 آخرين ».

وأضاف المهندسون: « لقد قمنا بتصميم منصة طائرة مزودة بأربع مراوح تعمل بطاقة تصل إلى 80 كيلو واط، المنصة يمكن تركيبها على سطح العربة المصفحة، وتستمد طاقتها من العربة ذاتها، هذا الاختراع إذا ما تم طرحه سيكون بغاية الأهمية، يمكن أن تستفيد منه القوات الخاصة بالجيش للقيام بعملياتها في أماكن يصعب الوصول إليها ».

وأشار العلماء إلى أن التصميم الجديد مازال فكرة ومشروعا مستقبليا، ومن الممكن ألا يتم تنفيذ المشروع، لكن هذا لا يعني عدم ظهور مركبات من هذا النوع في المستقبل.