التجمع الإعلامي يستنكر اعتداء أمن السلطة على الصحفيين بالضفة

دان التجمع الإعلامي الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات، بشدة إقدام الأجهزة الأمنية بالاعتداء على الزملاء الصحفيين واهالي الشهداء الذين احتشدوا للتعبير عن رفضهم لمشروع المحكمة للشهيد باسل الأعرج ورفاقه في محكمة الصلح برام الله.

ودعا التجمع العقلاء في السلطة إلى محاسبة ومحاكمة كل من سوّلت له نفسه بارتكاب جريمة الاعتداء والتطاول على الصحفيين، مؤكدين أن الاعتداء المهين على المتظاهرين والصحفيين يعتبر عمل غير أخلاقي ويخدم الاحتلال الصهيوني.

كما دعا لجنة الحريات إلى التحرك الجدي لوقف تلك الانتهاكات التي لا تنسجم مع أخلاق شعبنا الفلسطيني، ونرى فيها انتهاكا سافرا لحرية الصحافة، والتعبير عن الرأي بموجب القانون الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي.

ورأى التجمع الإعلامي في اعتداء أجهزة أمن السلطة على الصحفيين وملاحقتهم أمام عدسات الكاميرا، تكامل مع الدور الذي تقوم به قوات الاحتلال في ملاحقة الصحفيين والذين كان آخرهم اعتقال الزميل الصحفي مصعب سعيد من رام الله ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 25 صحفيا.