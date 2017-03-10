والدة الشهيد الأعرج: قلب ابني توقف 3 مرات تحت التعذيب في سجون السلطة

كشفت والدة الشهيد المجاهد باسل الأعرج عن تعرض ابنها لتعذيب وحشي على ايدي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة، توقف على إثرها قلبه عن النبض ثلاث مرات.

وأكدت والدة الشهيد في تصريحاتٍ صحفية تعرض ابنها لتعذيب وحشي على ايدي الأجهزة الأمنية في سجن بيوتينا، تعرض خلالها لمشاكل صحية كبيرة على إثر التعذيب والشبح المتواصل في زنازين السلطة.

وأوضحت والدته أن العائلة لم تكن قادرة على الحديث عن التعذيب الذي تعرضه له ابنها قبل استشهاد، خشية ملاحقته وتعذيبه من الأجهزة الأمنية التي تهدد المعتقلين لديها بالتعذيب والسجن في حال الإفصاح عن طرق تعذيبهم في سجونها.

وقالت: منذ عامين والأجهزة الأمنية تطارده، وتلاحقه، وكان دائماً يحتسب أمره إلى الله، ولم يكن يخشاهم بالمطلق (..) لم يكن يقبل بالظلم والقهر، والسلطة لا تريد أشخاص مثقفين كباسل يدافعوا عن حريتهم وحقوقهم التي يسلبها الاحتلال.

وأضافت: باسل عاش شريف، ومات شريف، ودائماً كان يطلب مني أن أحتسبه عند الله شهيداً.

والشهيد باسل الأعرج، من قرية الولجة الفلسطينية ببيت لحم، وقد أنهى شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة من جمهورية مصر العربية.

وعمل بعد ذلك كباحث في التاريخ الفلسطيني الشفوي، وله اهتماماته بالتاريخ والفلسفة، وكان يعقد ندوات ثقافية ومناقشة أبحاث وكتب.

كما عمل في مشروع لتوثيق أهم مراحل الثورة الفلسطينية منذ ثلاثينيات القرن الماضي ضد الاحتلال البريطاني، وصولا للاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تنظيم رحلات ميدانية لمجموعات شبابية متنوعة للتعريف بها على أرض الواقع.

واستشهد الأعرج فجر الاثنين الموافق 6/مارس/2017، في مدينة رام الله، على يد قوات الاحتلال، بعد اقتحامها المنزل الذي كان يتحصن فيه الشهيد.