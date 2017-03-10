باحث يثبت خلو الخضروات من متبقيات « النيماكور » بغزة

قام الباحث محمد اللوح في أطروحة الماجستير تخصص صحة البيئة بالجامعة الاسلامية؛ بإشراف الدكتور ياسر النحال أستاذ علم السموم بالجامعة بمجموعة من التجارب ثبت فيها بعد فحص مجموعة من الخضروات والمنتجات الزراعية المحلية التي جمعها عشوائيا من السوق وعدة مزارع أنها خالية تماما من أي آثار من متبقيات « النيماكور ».

وفي نفس التجربة قام بمعاملة مجموعة أخرى من النباتات بـ« النيماكور » في بعض المزارع بتركيزات مختلفة وبعد فترة قام بتحليلها فوجد متبقيات « النيماكور » في ثمارها وبنسب مختلفة تعتمد على التركيز والفترة الزمنية المسماة بفترة الامان حيث لوحظ أن المتبقيات لا تتواجد بعد مضي هذه الفترة الزمنية.

وذكر الباحث في اطروحته أن عينات المزارع والسوق العشوائية خالية تماما، مما يعني أن العينات العشوائية لم تتم معاملتها بـ« النيماكور »، أو أنها تجاوزت الفترة الزمنية التي تسمى بفترة الأمان والتي يضمحل فيها المبيد حتى يتلاشى من البيئة.