بنيت يستهزأ من انتقادات ليبرمان

استهزأ وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت، من الانتقادات التي أطلقها وزير الحرب أفغدور ليبرمان، لرئيس الكلية العسكرية الإسرائيلية الحاخام يغئال لفنشتين لمعارضته خدمة الفتيات في صفوف الجيش.

وقال ليبرمان وفقاً لصحيفة معاريف الإسرائيلية: بانه سيدرس دور الحاخام لفنشتين في إعداد قوات جيش الاحتلال بسبب معارضته خدمة الفتيات الإسرائيليات في جيش الاحتلال.

وعلى الفور استهزأ بنيت من تصريح ليبرمان قائلاً: « يمكن إغلاق الكلية العسكرية، إن دفع ليبرمان الثمن باغتيال اسماعيل هينة كما وعد سابقا خلال 48 ساعة ».

واتضح من خلال المناكفات بين ليبرمان وبنيت، أن الأخير لا يثق بتهديدات وزير الحرب ليبرمان لعدم قدرته على تنفيذ تلك التهديدات لضعفه وجبنه.

يُشار إلى أن ليبرمان وعد قبل تعينه بمنصب وزير الحرب بأنه سيغتال اسماعيل هنية بعد توليه المنصب بـ48 ساعة.