​حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال عدداً من المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، 12 فلسطينياً بينهم النائب في المجلس التشريعي سميرة الحلايقة بعد مداهمة منزلها في بلدة الشيوخ بالخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في نابلس والخليل والقدس بالضفة الغربية وداهمت منازل المواطنين وقامت بتفتيش البعض منها.

ففي محافظة الخليل جنوبا اعتقلت كل من النائب في المجلس التشريعي سميرة حلايقة، من بلدة الشيوخ، و. معتصم فاروق مسالمة، ومحمود رائد مسالمة، من بيت عوا، وعلي ماجد العجلوني من الخليل المدينة.

وفي جنوب نابلس اقتحمت قوة احتلال بلدتي قبلان واللبن الشرقية واعتقلت كل من جهاد نشاطه، الأسير المحرر عاصف تيم من قبلان، وسليمان عويس من اللبن الشرقية.

وفي شمال الضفة اعتقلت كل من الطالب في جامعة الخضوري مثنى المصري من مدينة طولكرم، والمهندس عماد رجا عياش من بلدة رافات في سلفيت.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت الشاب حازم محمود حنون من بلدة بدرس غربي المدينة، وكل من الأسير المحرر أحمد مطير، والأسير المحرر محمود اللوزي، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.