ترامب : احترامي للنساء هائل وكبير

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثارت تصريحاته المتعلقة بالنساء جدلا واسعا قبل انتخابه، عن « احترامه الهائل » لهن بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الأربعاء.

وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدات على موقع تويتر الثلاثاء « لدي احترام هائل للنساء والأدوار التي يقمن بها، والتي تعد أساسية لنسيجنا الاجتماعي واقتصادنا ».

وأضاف في تغريدة أخرى « في يوم المرأة العالمي، شاركوني لنكرم الدور الحاسم الذي تلعبه النساء هنا في أميركا وحول العالم ».

وأثار شريط مصور يعود إلى عام 2005 ضجة واسعة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث تباهى ترامب فيه بانه قادر على الحصول على أي امرأة يرغب بها عبر « الإمساك » بها.

وكرد فعل على الشريط وتصريحات أخرى لترامب اعتبرت مهينة للنساء، جمعت « مسيرة النساء » الملايين من الأشخاص غداة تنصيبه رئيسا في 20 كانون الثاني/يناير.

وتخشى المنظمات الداعمة لحقوق المرأة كذلك من التهديدات التي تمثلها إدارة ترامب لحق الاجهاض بعدما وقع مرسوما يحظر تمويل المنظمات الدولية الداعمة له.

واذا تم التصديق على تعيين مرشح ترامب، نيل غورساتش رئيسا للمحكمة العليا، وهو قاض معروف بانه من مناصري حق الحياة، فإن غالبية من القضاة المحافظين قد يهددون دستورية حق الاجهاض.