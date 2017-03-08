شرطة الاحتلال توقف 3 موظفين في المسجد الأقصى

أوقفت الشرطة « الإسرائيلية »، صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة موظفين يعملون في المسجد الأقصى المبارك، خلال تنفيذهم أعمال ترميم في المسجد.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول إن عناصر الشرطة أوقفوا مدير الإعمار في دائرة الأوقاف بسام الحلاق، وموظفيْن في الدائرة، وهما عيسى الدباغ وكايد جابر.

وأضاف الدبس: « كانوا يعملون على إصلاح ضرر في أحد أبواب المسجد القبلي، عندما وصلت الشرطة وطلبت منهم وقف العمل، وأوقفتهم ونقلتهم إلى مركز قريب للشرطة ».

ولم يصدر بيان عن الشرطة يوضح أسباب هذا التوقيف.

وقد اشتكت دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، مرارا من تدخل الشرطة « الإسرائيلية » في أعمال الترميم في المسجد الأقصى.

وتطلب الشرطة « الإسرائيلية » من الأوقاف الحصول على مصادقة سلطة الأثار « الإسرائيلية » على أعمال الترميم في المسجد، وهو ما ترفضه الأوقاف.