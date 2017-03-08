فتح معبر رفح لليوم الثالث بعد مغادرة 728 مسافراً أمس

فتحت السلطات المصرية صباح اليوم الاربعاء معبر رفح البري استثنائيا في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين الفلسطينيين.

وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة ان السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا لليوم الثالث على التوالي لسفر الحالات الانسانية والمرضى وأصحاب الاقامات.

و كان 728 مسافراً قد غادروا أمس الثلاثاء عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، في ثاني أيام فتح المعبر استثنائياً في كلا الاتجاهين للحالات الإنسانية.

و وفقا لهيئة المعابر والحدود، فإن 13 حافلةً غادرت، تم تجهيزها من قبل الهيئة، في حين أرجعت السلطات المصرية 63 مسافراً دون إبداء الأسباب.

وأضافت أن 1022 مسافراً عالقاً تمكنوا من العبور إلى القطاع عبر المعبر قادمين من الجانب المصري خلال عمل اليوم الثاني.

وأوضحت الهيئة أن السلطات المصرية أغلقت البوابة المصرية للمعبر، منتصف ليلة أمس، في اليوم الثاني من العمل الاستثنائي لسفر الحالات الإنسانية والمرضى والطلبة.