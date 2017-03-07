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كيف يرى سواريز المهمة المستحيلة أمام « سان جيرمان »؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:32 - 07 مارس 2017
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عبر مهاجم برشلونة لويس سواريز عن اعتقاده بقدر الفريق على تدارك الهزيمة الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي نالت من كبرياء فريقه.

وبصعوبة فاز برشلونة 2-1 على ليغانيس المتعثر في أول مباراة بعد خسارته 4-صفر في باريس، ولكنه يخوض لقاء الإياب الأربعاء بعدما سحق سبورتنغ خيخون 6-1 وسيلتا فيغو 5-صفر في آخر مباراتين.

وقال سواريز في مؤتمر صحفي في اشارة للخسارةالتي جعلت الفريق على شفا الخروج من الدور 16 للبطولة للمرة الأولى منذ عشر سنوات « مر وقت طويل منذ ذلك الحين.. ولكن الأيام القليلة الأولى كانت الأصعب. »

وأضاف « هذه الهزيمة تؤلم بشدة.. ولكن بعدها بأيام تمكنا من جمع شتات أنفسنا من خلال تغيير في العقلية وعبر تسجيل الأهداف. »

وتابع سواريز "لا يوجد مستحيل في كرة القدم واذا كان هناك فريق قادر على تسجيل أربعة أهداف فهو برشلونة.. ولكننا سنقوم بذلك بطريقتنا.. نحتاج لأن نتذكر أن المباراة تستمر 94 أو 95 دقيقة ونحتاج للتحلي بالصبر وألا نصاب باليأس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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