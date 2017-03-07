الخزندار لمراسلنا: لم يتم تحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية

نفت الدكتورة سناء الخزندار، مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة الشئون الاجتماعية ما تناقلته وسائل اعلامية محلية أمس، فيما يتعلق بتحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها.

و أوضحت الخزندار في تصريح لمراسل « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » صباح اليوم الثلاثاء بأنه تم بالفعل تسليم كشوفات بأسماء المنتفعين للاتحاد الاوروبي لإجراء تدقيق كافة البيانات، و سيتم الاعلان عن موعد الصرف فقط عندما تأتي الأسماء من الاتحاد الأوروبي مدققة.

و نفت الدكتورة الخزندار ما قيل بأن موعد استلام الشيكان سيكون بعد منتصف الشهر الجاري.

يُشار الى أن نحو (75) ألف أسرة فقيرة في غزة، وأكثر من (43) ألف أسرة في الضفة، تستفيد من هذه المساعدات النقدية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كل ثلاثة أشهر.