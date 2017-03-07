العثور على جثة فتى مشنوقاً في العيزرية بالقدس المحتلة

قال الناطق الرسمي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إنه عُثر صباح اليوم الثلاثاء، على جثة فتى (14 عاما) مشنوقا وملقى على الأرض في بلدة العيزرية شرق القدس.

وأضاف في تصريح مقتضب، أن الشرطة باشرت بجمع الأدلة وتم إبلاغ النيابة العامة.