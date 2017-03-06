جنين: القبض على 9 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

ألقت الشرطة اليوم الاثنين، القبض على تسعة أشخاص بتهمة الاعتداء على المواقع الأثرية والتنقيب عن الآثار في محافظة جنين.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وبعد ورود معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول قيام شخص من سكان المحافظة بالاعتداء على تل تعنك الأثري بالقرب من بلدة تعنك، تحركت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار إلى المكان وبالكشف عليه تبين وجود تدمير كامل وإزالة للجدران والطبقات الأثرية فيه وإضافة جدران إسمنتية حديثة في المنطقة الأثرية من دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة وتشويه المنظر العام للتل الأثري وتم استدعاء الشخص المشتبه به الذي قام بذلك وسماع أقواله وإحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

وفي سياق متصل فقد تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص في قضيتين منفصلتين للتنقيب عن الآثار في خرب أثرية إحداها كانت بالقرب من بلدة برقين والأخرى كانت بالقرب من بلدة عابا، وتم حصر الاشتباه بثمانية أشخاص مشتبه بضلوعهم في أعمال الحفر والتنقيب وباستدعائهم وسماع أقوالهم أفادوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.