الداخلية: انتهاء حركة المغادرة عبر معبر رفح بسفر 12 حافلة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود مساء اليوم الاثنين، عن انتهاء حركة المغادرة على معبر رفح البري في ثاني أيام عمله استثنائياً.

وأفادت هيئة المعابر بأن 12 حافلة غادرت في اليوم الأول من عمل معبر « رفح »، واحدة من حملة جوازات السفر المصرية، و9 حافلات من كشوفات وزارة الداخلية، وحافلتي تنسيقات مصرية.

ولفتت إلى أن 5 اسعافات تحمل مرضى ومرافقين غادرت إلى الجانب المصر، في حين ارجعت حافلة مسافرين من امام البوابة المصرية.

وأكدت هيئة المعابر وصول عدد من العالقين من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، موضحةً أن حركة الوصول ما زالت مستمرة على المعبر.