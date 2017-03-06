« المرأة العاملة » تنفذ لقاءً توعوياً بعنوان « المشاكل السلوكية عند الأطفال »

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاءً توعوياً بعنوان المشاكل السلوكية عند الأطفال في مقر جمعية السهول الخضراء بمشاركة 13 سيدة، ضمن برنامج الإرشاد والاستشارة النفسية.

وتحدثت المرشدة النفسية في جمعية المرأة العاملة: هداية أبو الهوي عن المشاكل السلوكية عند الأطفال التي تواجهها السيدات مع أطفال المرحلة الأولى، وركزت الأخصائية على تثقيف السيدات نفسياً حول المشكلات والقضايا السلوكية التي تظهر عند الأطفال، والمعايير النفسية السلوكية التي تحدد مشكلة نفسية أو سلوكية لدي الطفل/ة ، وأن هذا السلوك الطبيعي يتماشى مع طبيعة تطور المرحلة النمائية وما يتطلبها من توفير الاحتياجات النفسية من (عاطفة واحتواء وتقبل وفهم وإعطاء فردية كل طفل على حدا، مما يساعد على بناء شخصية الطفل على المستوى النفسي والسلوكي).

وحثت الأخصائية على أن أهمية اللعب حيث تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة الاستكشاف واللعب والتعرف على عالم وبيئة جديدة للطفل وقد يتعرض الطفل لأزمات وردة فعل تتعارض مع طبيعة الحدث، وتطرقت الى حدوث المشكلة النفسية بالإضافة إلى أهمية مشاركة الأهل بأي تغير سلوكي أو نفسي لدى الطفل.

من جهتها تحدثت إحدى المشاركات عن أهمية اللقاء في ظل الظروف النفسية المتراكمة في المجتمع الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة، وإكسابها أساليب جديدة للتعامل مع الأبناء بطرق نفسية.

كما أعربت إحدى المشاركات، عن شكرها لجهود طاقم الارشاد في جمعية المرأة العاملة في تنفيذ اللقاءات التوعوية، وطالبت باستمرار تقديم خدمة الارشاد في ظل الضغوط النفسية المستمرة ومتابعة المشاكل السلوكية للأطفال.

من جهته شكر د. سمير شعت رئيس مجلس ادارة جمعية السهول الخضراء، طاقم جمعية المرأة العاملة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات العاملة في المجال النفسي في القطاع في ظل الظروف والضغوط النفسية المستمرة.

يشار إلى أن هذه القاءات التوعوية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ساهمت وتساهم في التخفيف من حدة الضغوط النفسية التي يعانيها السيدات، بالإضافة الى وجود حالة من التفاعل الكبير بين الأخصائية والمشاركات في اللقاءات التوعوية.