الأحرار تدعو لتصعيد الانتفاضة وتطويرها رداً على إعدام الأعرج

دعت حركة الأحرار الفلسطينية، أبناء وجماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، لتصعيد انتفاضة القدس وتطوير أدواتها للرد على جريمة إعدام المقاوم باسل الأعرج في مدينة رام الله.

وقالت الأحرار في بيان لها وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه، اليوم الاثنين: إن الأعرج مثل نموذجاً فريداً للفلسطيني الثائر، الذي لم يستسلم، ولم يساوم، وخاض اشتباكا عنيفا أثناء محاولة اعتقاله حتى نفذت ذخيرته، وارتقى شهيداً كسائر شهداء فلسطين.

وأكدت الاحرار في بيانها، أن جريمة إعدام المقاوم الأعرج لم تكن لتحدث، لولا التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت، الفصائل الفلسطينية وجميع قوى شعبنا، لرفع الصوت عاليا، والضغط على السلطة لوقف جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.