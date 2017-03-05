40 أسيراً من أسرى الجهاد ينهون تعليمهم الجامعي داخل السجون

أفاد مكتب الهيئة القيادية للأسرى أن 40 أسيراً من أسرى حركة الجهاد الإسلامي يقبعون في سجون الاحتلال حصلوا على شهادة البكالوريوس في تخصص التاريخ من جامعة الأقصى بمدينة غزة.

وبارك المكتب للأسرى وذويهم هذا الإنجاز العظيم، موضحاً أن الأسرى رغم كل ظروفهم القاسية والضغوطات الصعبة التي تفرضها عليهم إدارة السجون الصهيونية إلا أنهم نجحوا في التحدي والنضال واجتازوا مرحلة صعبة وصولاً إلى هدفهم المنشود بالاستمرارية والنجاح.

وشدد على أن الأسرى انتصروا على السجن والسجان وحولوا السجن إلى أكاديمية فكرية تعليمية، متحدين بتعليمهم جبروت بني صهيون.

وأشار المكتب إلى أن الأسرى هم: أحمد إحسان الشنا، إسماعيل عبد اللطيف أبو عيشة، إياد مدحت عجاج، أحمد إبراهيم بسيسي، أحمد جهاد غنيم، أحمد ذيب دهيدي، أحمد محي الدين حرز الله، أسامة محمد الحروب، أمجد أحمد عبيدي، أنس غالب جرادات، باسل عاطف مخلوف، بهاء يوسف شبراوي (مصاروة)، ثابت عزمي مرداوي، حاتم محمد قويدر، حسام عدنان عابد، رمزي رسمي أبو خضر، رومل كامل العطاونة، زايد سامي أسعد، زكريا أحمد مسلم، سالم إبراهيم حريبات، سعيد حسام طوباسي، سمير عبد الفتاح الطوباسي، شاهر عزيز حلاحلة، عبد الرحمن محمد أبو لبدة، عبد الله أحمد العارضة، عز الدين إبراهيم حميد، عمار ياسر أسعد (عيسى)، فراس محمود صوافطة، محمد أحمد الطويل، محمد جميل عرار، محمد حسين جرادات، محمد عدنان مرداوي، محمد فيصل نزال، محمد قاسم عارضة، منيف محمد الجنادية (أبو عطوان)، مهند محمود أبو عيشة، موسى جميل شوكة، نسيم رضوان خطاب، هيثم جمال داوود (جابر)، يسري عطية المصري، يوسف محمد فياض.

جدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال انتسبوا إلى جامعة الأقصى بمدينة غزة، بعد منع إدارة مصلحة السجون من الانتساب إلى الجامعة العبرية.