قيّد زوج شقيقته بالحبال في منطقة صحراوية لمدة يومين.. والسبب!

استدرج موظف زوج شقيقته إلى منطقة صحراوية على طريق مصر « اسكندرية الصحراوي » ، واعتدى عليه بالضرب بمعاونة إثنين من أصدقائه ووثقه بالحبال وأجبره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، إنتقاماً منه لسوء معاملة شقيقته وكثرة اعتدائه عليها بالضرب.

وقضى المجني عليه إبراهيم .م (33 سنة) يومين دون طعام أو شراب حتى أصيب بحالة إعياء شديدة كادت أن تودي بحياته، لكن مرور أحد الأعراب من إحدى الدروب الصحراوية أنقذه من موت محقق، وتبين من التقرير الطبي أنه مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس.

وتوجه المجني عليه إلى قسم شرطة شبرا الخيمة، وأفاد عن تضرره على يد شقيق زوجته محمد. ع (30 سنة)، الذي استدرجه إلى محل سكنه واحتجزه بدون وجه حق، واعتدى عليه بالضرب وأجبره على توقيع إيصال أمانة، بسبب وجود خلافات عائلية بينه وزوجته.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة، وتمكنت قوة أمنية من رجال مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته إيصال الأمانة الموقع من المجني عليه.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات واستدعت شاهد العيان على الواقعة، وهو الشخص الذي أنقذ الضحية من الهلاك.