اصابة 13 رجل أمن بالعريش

أصيب 3 ضباط و12 جنديا مصريا من قوات الشرطة مساء اليوم السبت، نتيجة هجومين مسلحين منفصلين وقعا بمدينة العريش ومدينة الشيخ زويد.

وأفادت مصادر صحفية أن مدرعة تابعة للشرطة المصرية تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة عن بعد فجرها مسلحون حال سيرها وتمشيطها لمنطقة بنايات مهجورة بحي الزهور بمدينة العريش، وأن الانفجار أسفر عن إصابة كل من المقدم أحمد صفوت عبد المنعم 45 عاما من القاهرة بكسر بالحوض وشظايا، والملازم محمد رشاد هاشم 34 عاما من القاهرة بجروح قطعية بالرأس، وصالح عبد الرحمن 21 عاما أصيب بشظايا متفرقة، وأنس نبيل صالح 22 عاما اصيب بجروح متفرقة بالجسد أما مصطفي عقل السيد 21 عاما من المنصورة أصيب بكدمات متفرقة.

كما دارت اشتباكات في قرية الخروبة بمدينة الشيخ زويد بين قوات الأمن المصري ومسلحين، أسفرت عن إصابة ضابط و9 جنود بطلقات نارية متعددة، وتم نقلهم الى المستشفى العسكري بالعريش.