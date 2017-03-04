نادي الأسير: مليون معتقل منذ 1967 وحتى أبريل 2016

قال نادي الأسير الفلسطيني: إن عدد الاعتقالات التي تعرض لها المواطنون الفلسطينيون منذ احتلال فلسطين عام 1967 وحتى أبريل/نيسان 2016 وصل إلى نحو مليون معتقل، بينهم أكثر من 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال« .

جاء ذلك في تقرير نشره النادي تضمن إحصائيات حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأظهر التقرير، أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين والأسرى تعرضوا للتعذيب والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي.

فيما وصف النادي، العامين 2015 و2016 بأنهما »الأسوأ على الأسرى منذ سنوات".

وأكد أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال العام الماضي بلغ 7 آلاف بينهم 70 أسيرة وأكثر من 400 طفل.