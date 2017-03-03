نبيل شعث نائباً لرئيس منظمة الاشتراكية الدولية

انتخبت منظمة الاشتراكية الدولية في أعمال مؤتمرها الـ25، اليوم الجمعة، جورج باباندريو رئيسا لها، ونبيل شعث نائبا للرئيس، ولويس ايالا أمينا عاما.

وبدأت فعاليات مؤتمر منظمة الاشتراكية مساء أمس في كارتاخينا- كولومبيا، بحضور المئات من زعماء وقادة الاحزاب الاشتراكية من مختلف أنحاء العالم، وتنتهي غدا السبت بإعلان عدد من القرارات والتوصيات منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ويشارك شعث في هذه الاجتماعات ممثلا عن حركة فتح والرئيس محمود عباس على رأس وفد فلسطيني، والتي تعقد تحت شعار « من أجل عالم يسوده السلام العدل والتضامن ».

والجدير ذكره أن منظمة الاشتراكية الدولية جميع الأحزاب الاشتراكية والليبرالية في العالم، وحصلت حركة فتح على عضوية في الاشتراكية الدولية عام 1996 بصفة عضو مراقب، ثم العضوية الاستشارية عام 2000، وأصبحت عضوا كامل العضوية عام 2011.