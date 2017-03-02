مخطط استيطاني جديد جنوب مدينة نابلس

كشف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الفلسطينية المحتلة غسان دغلس، عن نقل فعاليات المناهضة للاستيطان والمناسبات الوطنية في مدينة نابلس إلى المناطق المهددة والمستهدفة من الاحتلال بالاستيطان، مشدداً على ضرورة مواجهة تلك المخططات قبل تنفيذها.

وشدد دغلس في حديث إذاعي اليوم الخميس، على ضرورة دعم المقاومة الشعبية والمشاركة الواسعة بها من جميع أبناء الوطن، مؤكداً على ضرورة انهاء الانقسام وتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسرقته المنظمة للأراضي الفلسطينية.

وتحدث عن وجود تحركات ملموسة للمستوطنين، بدعم من ما تسمى طواقم « الإدارة المدنية »، وفحص جيش الاحتلال للتربة في أكثر من موقع جنوب مدينة نابلس ومسح أراضي لشق طرق بديلة للمستوطنين لخدمة مستوطنات « ايتمار »، و« براخا » و« يتسهار »، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى مصادرة 6000 دونم جديدة.