وزير حرب الاحتلال: لن نتعامل بمزاج حماس في الرد على الصواريخ

قال وزير الحرب الإسرائيلي أفغدور ليبرمان: لن نتصرف وفق مزاج حركة حماس في الرد على الصواريخ، علينا ألا نجعلها تتعود على طبيعة الرد من قبل الجيش« .

يٌشار إلى أن صاروخ محلي الصنع سقط في مستوطنة حدودية أطلق من قطاع غزة الليلة الماضية دون أن يرد جيش الاحتلال.

وأضاف ليبرمان خلال مقابله مع صحيفة يديعوت احرنوت العبرية: للجيش قيادة عسكرية مسؤولة تعمل بجدية وإصرار وحزم للرد على أي صاروخ يطلق من غزة ».

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يتصرف بكل قوة وإصرار مع حركة حماس، رغم إدراك الجيش بأن لا علاقة لحركة حماس في إطلاق الصواريخ، إلا أن « إسرائيل » تعتبرها المسؤولة عن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بما وعد به ليبرمان بإسقاط حكم حماس في قطاع غزة واغتيال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس قبل أن يُنصب وزيراً للحرب قال: تُعد الفترة الأخيرة على الحدود مع قطاع غزة هي الفترة الأكثر هُدُوءًا منذ عام 1967، فمنذ انتهاء حرب 2014، وصل للمستوطنات المحاذية للقطاع 3 الاف مستوطن جديد« .

وزعم وزير الحرب الإسرائيلي، بأن »إسرائيل« تطمح بأن يتحول قطاع غزة إلى سنغافورة، قائلاً: »الاختلاف بيننا وبين حماس على بند تدمير « إسرائيل » الموجود في ميثاقها، وحماس لا تريد تغير هذا البند".