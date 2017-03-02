كلية مجتمع الأقصى تُقيم حفلاً تكريمياً لطلبتها الأوائل

كَرمت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة بخانيونس جنوب قطاع غزة، طلبتها الأوائل على مستوى فرعيها بخانيونس وغزة، انطلاقاً من سعيها الدائم لدعم طلبتها وتحفيزهم لحصد المزيد من النجاحات على المستوى العلمي.

وقد حضر الحفل كل من د. سائد عايش عميد الكلية، وضيف شرف الحفل د. محمد رضوان القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى، و أ. د. علي الأسطل نائب رئيس جامعة الأقصى للشؤون الأكاديمية، ود. عدنان الكحلوت نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية، ود. جميل عدوان مساعد عميد الكلية للشؤون الأكاديمية، و أ. ماهر فياض مساعد عميد الكلية للشؤون الادارية والمالية، ولفيف من أعضاء مجلس الجامعة والكلية والعاملين فيها من الطواقم الأكاديمية والادارية.

بدوره، رحب د. عايش بحضور الحفل، مهنئاً الطلبة المتفوقين لحصدهم تلك المكانة العلمية المتميزة، ومؤكداً سيادته أن كليته تعمل جاهدة على تقديم الخدمات الأكاديمية المتميزة لطلبتها الملتحقين بها لضمان جودة المخرج التعليمي من كوادر يمكنها خوض غمار سوق العمل المحلي والدولي بفكر أكاديمي ومهارات تدريبية يتم اكسابهم إياها من خلال الاهتمام بالتدريب العملي لكافة خريجيها في مؤسسات الوطن ضمن تخصصاتهم المنتسبين إليها، موضحاً أن المكانة العلمية التي تحظى بها الكلية من خلال نجاحات طلبتها ما هي إلا ثمار غرستها إدارة الكلية والعاملين فيها من خلال تطوير العمل الأكاديمي والإداري فيها، واستحداث التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، حيث قامت الكلية مؤخراً باتخاذ قرار تشغيل أوائل طلبتها سعياً منها لخدمتهم وتشجعيهم على الاستمرار وتحقيق المزيد من التميز النجاح، وليكون بداية الطريق لحياة عملية أفضل لهم.

من جانبه، رحب د. رضوان بالحضور، مقدماً تهانيه للطلبة الأوائل الذين حصدوا ثمار جهدهم في هذا اليوم، وذلك بجهود واخلاص العاملين فيها، مؤكداً سيادته أن جامعة الأقصى حاضنة كلية مجتمع الأقصى هي جامعة الكل الفلسطيني قد عاشت كافة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ورغم كل المعوقات قد انحازت للطلبة بمجموعة من المنح والاعفاءات والتسهيلات، رافعةً شعار لن يكون العائق المادي عائق أمام أي من أبناء شعبنا في حقه للحصول على فرصته في التعليم الجامعي، وكانت جامعة الأقصى الجامعة الوحيدة على مستوى الوطن التي تُعفي خريجيها بنسبة 50% من رسومهم الدراسية عند التخرج وذلك لإيمانها بالإنسان الفلسطيني الصابر المرابط الذي دفع إدارة الجامعة لتحمل العناء من أجل توفير الفرصة التعليمية الجيدة والمتميزة لأبناء هذا الوطن، مشيراً إلى أن اخلاص طواقم الجامعة الاكاديمية والادارية قادتها ليتصدر طلبة الجامعة فرص التوظيف، وهذا ما أثبتته نتائج التوظيف على مستوى القطاع، فحصد خريجوا الجامعة الفرص الأولى وهذا ما نعتبره فخر لنا ودليل على سمو رسالة الجامعة التعليمية وتميزها، شاكراً سيادته أهالي الطلبة لحسن تربيتهم وجهودهم حيث أكرمهم الله اليوم ليروا نتاج غرسهم.

من جانبها، ألقت الطالبة المتفوقة لبنى منصور كلمة الأوائل مهنئة نفسها وزملائها بنجاحهم الذي حصدوه اليوم، شاكرة في الوقت ذاته ادارة الكلية وطواقمها الأكاديمية والادارية للمجهودات التي يبذلونها خلال العملية الدراسية لتوفير ما يمكن توفيره للطلبة من أجل تهيئة الأجواء لهم ليكونوا من المتميزين علمياً وعملياً.

وقد تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية، والذي انتهى بتقديم شهادات التكريم للطلبة المتفوقين من قِبل إدارة الجامعة والكلية.

















