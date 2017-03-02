الفرصة مهيأة لسقوط أمطار

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادني معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والسبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

اما يوم الاحد، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .