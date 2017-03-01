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مذكرة تفاهم بين الصحة وديوان الموظفين لمعالجة أوضاع المعلمين المرضى

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:03 - 01 مارس 2017
التعليم التعليم
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وقعت وزارة التربية والتعليم العالي مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وديوان الموظفين العام  لمعالجة أوضاع المعلمين المرضى في وزارة التعليم و تنظيم عملهم بما يتناسب مع وضعهم الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر ديوان الموظفين العام بحضور د. زياد ثابت وكيل وزارة التعليم، ود. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة ، والمستشار محمد عابد  رئيس ديوان الموظفين العام ، وأ. رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التعليم، وأ. محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة.

وبموجب المذكرة يتم التنسيق المشترك لمتابعة ملف المعلمين المرضى  بما يحقق الاستثمار الأمثل للكادر البشري في وزارة التعليم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها وبما يحقق التزامات الحكومة الأدبية والأخلاقية تجاه موظفيها.

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