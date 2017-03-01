258 أسيرًا دخلوا في فبراير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة الأسرى، أن 258 أسيرًا دخلوا في شهر فبراير/شباط أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال في ظل ظروف حياتية صعبة.

وأوضحت الإذاعة أن من بين الأسرى الذين دخلوا أعوامًا جديدة 50 أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأربعة أسرى محكومين بالسجن ما يزيد عن 30 عامًا، و31 أسيرًا محكومًا ما يزيد عن 20 عامًا، و46 أسيرًا محكومًا ما يزيد عن عشرة أعوام، و11 أسيرًا محكومين أقل من عشرة أعوام، و116 أسيرًا مازالوا موقوفين ينتظرون المحاكمة.

وبينت الإذاعة أن من بين الأسرى 15 أسيراً من مدينة القدس المحتلة، وأربعة أسرى من داخل الأراضي المحتلة عام 48، و 30 أسيراً من قطاع غزة، و209 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة.

وشهد شهر فبراير الإفراج عن عدد من الأسرى قضوا عدة أعوام في سجون الاحتلال، منهم: عماد حسين، سميح عياد، محمود جابر، محمد طقاطقة، مهند جرادات، نادر زين الدين.

كما شهد الشهر إعادة اعتقال الأسيرة المحررة إحسان حسن من محافظة الخليل بعد مداهمة منزلها وتفتيشه.

من جهتها، دعت الإذاعة كافة المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع سياسة قمعية في تاريخ البشرية أدت لاستشهاد العشرات منهم.