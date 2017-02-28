العين يفوز على مضيفه بونيودكور في دوري أبطال آسيا

عاد فريق العين الإماراتي من طشقند، بفوز ثمين بعد تخطيه عقبة مضيفه بونيودكور الأوزبكي 3-2، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل عمر عبد الرحمن (8 و89 من ركلة جزاء) والبرازيلي كايو فرنانديز (16) أهداف العين، وفاديم سيمريتان (10) ودوستنمبيك خامداموف (42) هدفي بونيودكور.

وعوض العين تعادله في الجولة الأولى مع ذوب اهن الإيراني 1-1، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويصعد إلى صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا، بانتظار مباراة الفريق الإيراني وضيفه الأهلي السعودي لاحقا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبقي بونيودكور بدون رصيد بعدما أن خسر أمام الأهلي صفر-2 في الجولة الأولى.

وافتتح العين التسجيل في مباراته أمام بونيودكور مبكرا، إثر ركلة حرة من عبد الرحمن، سكنت شباك حارس المرمى مراد زوخوروف الذي عجز عن صدها (8).

لكن بونيودكور سرعان ما أدرك التعادل بعدما استلم خامداموف كرة خلف مدافعي العين ليتقدم ويسددها قوية، صدها حارس مرمى العين خالد عيسى وارتدت إلى سيمريتان الذي تابعها برأسه في الشباك (10).

واستمرت الإثارة بعدما تقدم العين مجددا إثر عرضية رفعها بندر الأحبابي، وصلت إلى السعودي ناصر الشمراني مررها برأسه إلى كايو الذي سددها في الشباك الأوزبكية (16).

واستغل أصحاب الأرض خطأ دفاعيا آخر من العين وأدركوا التعادل بعد عرضية من سيمريتان انسل خامداموف بين مدافعين وسدد في الشباك (42).

وتعرض بونيودكور لضربة قوية بعدما أكمل المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد اكرمجون كوميلوف لنيله الإنذار الثاني (71).

واستغل العين الموقف ليزيد ضغطه على بونيودكور حتى سجل هدف الفوز عبر ركلة جزاء حصل عليها كايو إثر عرقلته من أوتابيك شوكوروف سددها عبد الرحمن بنجاح (89).