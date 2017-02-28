أبو عبيدة: أي عدوان على غرار ما حصل بالأمس سيكون للمقاومة كلمتها فيه

أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » أبو عبيدة أن أي عدوان على غرار ما حصل بالأمس سيكون للمقاومة كلمتها فيه.

وقال أبو عبيدة في تصريحاتٍ صحفية: على ما يبدو فإن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، والسكوت أحيانا يفسر من العدو على انه ضعف، لكن نقول أن أي عدوان قادم سيكون لنا كلمة فيه، والمقاومة إذا وعدت أوفت والأيام بيننا.

وقصفت الطائرات الحربية والمدفعية « الإسرائيلية »، أمس الاثنين، مواقع عسكرية عدة تتبع لسرايا القدس، وكتائب القسام، في مناطق مختلفة من القطاع، أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجراح مختلفة بينهم حالة وصفتها المصادر الطبية بالخطيرة.