الأسير رائد مطير يعلّق إضرابه بعد اتفاق بإطلاق سراحه

علّق الأسير رائد مطير، إضرابه المفتوح عن الطّعام بعد اتّفاق مع ضبّاط مصلحة سجون الاحتلال؛ يقضي بإطلاق سراحه في تاريخ 15 نيسان/ ابريل المقبل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك صدر مساء اليوم الاثنين، أن الأسير مطير خاض إضراباً استمرّ لمدّة (12) يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري (بلا تهمة).

وأشار البيان إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أعادت الأسير مطير إلى الأقسام العادية في سجن « النقب » بعد عزله في زنازين سجن « عسقلان » خلال إضرابه، لافتاً إلى أنه يعاني من أوجاع في الظهر والبطن وقد نقص وزنه قرابة (10 كغم).

جدير بالذّكر أن الأسير مطير (47 عاماً)، من سكّان مخيم قلنديا شمال القدس، وشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام في تاريخ 16 شباط/ فبراير الجاري، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 12 نيسان/ ابريل 2016، وقد تعرّض لاعتقالات سابقة وصل مجموعها لست سنوات.

يذكر أن أسيرين آخرين يواصلان إضرابهما ضد الاعتقال الإداري، وهما الأسير القيادي جمال أبو اللّيل المضرب لليوم (12)، والأسير الصحفي محمد القيق، والمضرب منذ (22) يوماً.