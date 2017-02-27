التعليم تصدر قراراً حول ضبط جودة التعليم في المدارس

أصدر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الاثنين، قراراً بخصوص ضبط جودة التعليم في المدارس، حيث يأتي هذا القرار في إطار الحرص الذي توليه الوزارة وكوادرها من أجل تحسين نوعية التعليم والوصول إلى مخرجات من شأنها إحداث التطوير المنشود.

وفي بيان صدر عن الوزارة بهذا الخصوص، أكدت أنَّ إصدار هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات جاء مبرهناً على اهتمام القيادة التربوية وتلمسها لواقع الميدان التربوي والعمل على تفعيل كافة السبل التي تضمن تحقيق هذه الجودة بشكل شمولي ومتكامل.

ونصَّت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة خاصة بضبط جودة التعليم في المدارس، تتكون من مدير عام الإشراف التربوي، رئيساً، وعضوية مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم، ومدير عام المتابعة الميدانية، ومديري التربية والتعليم ورؤساء أقسام الإشراف في المديريات.

وتقوم هذه اللجنة على تحديد مجالات ضبط جودة التعليم في المدارس ومتابعتها بما ينسجم وسياسة الوزارة وخططها التطويرية، وكذلك ستعتمد اللجنة آلية للزيارات الميدانية للتحقق من الحالات المراد دراستها.