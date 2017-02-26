10 مليون جزائري تحت وطأة الفقر

كشفت دراسات وأرقام رسمية في الجزائر، أن 10 ملايين جزائري يعيشون تحت وطأة الفقر، وذلك بالرغم من البرامج الاقتصادية الحكومية والزيادات في الأجور وجملة الإصلاحات الهيكيلة في بنية الاقتصاد الجزائري.

وكشف هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بأنَّ عدد العائلات الفقيرة في الجزائر يقدر بنحو 200 ألف أسرة.

ووفقا لهواري فإن التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 20 في المائة من السكان يعيشون تحت مستوى الفقر، معتبرا أن النسبة مقلقلة رغم التحسن الملحوظ في الدخل السنوي للعامل الجزائري.

ووفقا لصحيفة « أخبار اليوم » فقد تعدت نسبة البطالة في الجزائر حاجز 29.90 في المائة في أوساط الشباب.