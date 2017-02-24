هنية: اختيار السنوار على رأس حركة حماس مفخرة و وفاء للاسرى

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية « إن اختيار الأسير المحرر السنورار على رأس قيادة الحركة بغزة مفخرة للحركة، و يؤكد وفاء الحركة للاسرى »، مشيراً الى أن حركته مؤسساتية شورية.

و أضاف هنية خلال افتتاح مسجد العطار في رفح: « نحن في وجه العدو كلنا عسكريون ومع شعبنا وأمتنا كلنا سياسيون دعويون »، لافتاً الى أن سلاح بلا تقوى مصيبة على الأمة.

و تابع يقول: « نحن لا نبني القوة لأجل غزة فقط، بل من أجل الأقصى وكل فلسطين ».

و فيما يتعلق بعلاقة الحركة بجمهورية مصر العربية قال هنية موجهاً حديثه للمصريين: « غزة لن يأتيكم منها إلا كل خير، ونحن حريصون على علاقات قوية متينة مع كل دولنا العربية ».

و في سياق آخر قال هنية :« هذه الأرض المقام عليها مسجد العطار خصصناها لبناء مستشفى رفح، والمسجد هو البداية، وأزفّ لأهل رفح أن بناء مستشفى رفح تم بحثه في قطر، ووافقوا على بنائه بتكلفة 25 مليون دولار ».