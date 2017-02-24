أمن السلطة يعتقل أسيرين محررين من الجهاد وفتح في جنين

اعتقلت قوات أمن السلطة الفلسطينية، الليلة الماضية، أسيرين محررين من أبناء حركتي افتح والجهاد الإسلامي في مدينة جنين المحتلة.

ووفقاً للمصادر المحلية، فإن قوات أمن السلطة اعتقلت الأسيرين المحررين جاسر أبو وعر ورائد موسى.

وأكد الشيخ خضر عدنان، أن اعتقال أمن السلطة للمجاهدين يؤكد على الدور الأمني المناط بهذه الأجهزة الواقع على كل من يرفض الاحتلال وخاصة من أسرانا المحررين.

يذكر أن أبو وعر تعرض لإصابة في انتفاضة القدس ويعاني المرض والألم في معدته وظهره وتعرض للضرب على رأسه إبان اعتقاله في انتفاضة القدس ويسكن في قباطية.

أما رائد موسى من كوادر حركة فتح في سيلة الظهر وأحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث أضرب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري قرابة الشهرين.