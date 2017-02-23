فاردي غير نادم على رفضه الانتقال إلى أرسنال

قال جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي يوم الخميس إنه غير نادم على رفضه الانتقال إلى ارسنال خلال الصيف الماضي رغم التراجع الحالي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفضل فاردي الذي سجل 24 هدفا بالدوري الموسم الماضي وقاد ليستر للفوز باللقب تمديد تعاقده مع ليستر لأربع سنوات أخرى في يونيو حزيران الماضي رغم رغبة ارسنال في التعاقد معه.

ومنذ فوزه المفاجئ باللقب الموسم الماضي تراجع ليستر حيث يبتعد حاليا عن منطقة الهبوط بنقطة واحدة في المقابل يحتل ارسنال المركز الرابع برصيد 50 نقطة وبفارق 29 نقطة عن ليستر مع تبقي 13 مباراة على نهاية المسابقة.

وابتعد الدولي الإنجليزي عن مستواه المتألق في الموسم الماضي حيث سجل سبعة أهداف في 33 مباراة ومع ذلك أنهى المهاجم البالغ عمره 30 عاما غيابه عن الأهداف المستمر لتسع مباريات بتسجيله هدفا في الخسارة 2-1 على ملعب اشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء

وفي رده على سؤال بشأن شعوره لعدم انضمامه إلى ارسنال الصيف الماضي قال فاردي « لست نادما على الإطلاق. »

وأثار تراجع أداء ليستر التساؤلات بشأن مستقبل كلاوديو رانييري رغم مساندة النادي علنا للمدرب الإيطالي الذي نفى مؤخرا تقارير إعلامية بشأن عدم سيطرته على لاعبي فريقه.

وأضاف فاردي « يمكنني التأكيد أن الجميع يساند كلاوديو. هو شخص رائع ولم يتغير معنا. »

ويأمل ليستر في إنهاء مسيرة من الهزائم بالدوري استمرت خمس مباريات عندما يستضيف ليفربول خامس الترتيب يوم الاثنين المقبل.