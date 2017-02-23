منح دراسية في تركيا للعشرة الأوائل بالتوجيهي هذا العام

قال السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على توفير منح دراسية كاملة في تركيا للعشرة الأوائل في الفرعين الأدبي والعلمي في الثانوية العامة هذا العام.

جاء ذلك عقب لقاء السفير مصطفى مع محمد كوسا، الرئيس الجديد لرئاسة مجمع الأقارب والاتراك في الخارج، وهي الهيئة المسؤولة عن المنح التعليمية التي تقدمها تركيا للعالم.

وأشاد مصطفى بمستوى خريجي الجامعات التركية من الفلسطينيين الذين يخدمون شعبهم ووطنهم في مجالات مختلفة واختصاصات عدة، كما أشاد بما تقدمه تركيا لأبناء وبنات فلسطين من منح تعليمية في الجامعات التركية.

من جانبه، قدم كوسا شرحا وافيا عن مؤسسة رئاسة مجمع الاقارب والاتراك في الخارج، وأشار إلى أن تركيا تقدم لكل دول العالم حوالي 5000 منحة سنوية تأخذ فلسطين منها الحصة الكبرى بعدد يصل إلى 150 منحة سنويًا.

وذكر أنه يتم اختيارهم كما بقية طلبة العالم بعد التقديم المباشر للطلبات على موقع رئاسة الهيئة، حيث سيبدأ التقديم في هذا العام اعتبارا من 1/3/2017.

وقال إن فلسطين ستبقى تحظى بنظرة واهتمام خاصين في هذه العملية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على إعطاء المنح الدراسية الكاملة لمرحلة البكالوريوس للطلبة المتفوقين من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، الذين يحصلون على معدلات ضمن العشرة الأوائل على مستوى فلسطين.