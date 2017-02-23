تطبيق الكتروني يساعد مرضى العصبية الحركية على التكلم

أعلنت شركة « مايكروسوفت » عن تطبيق أنتجته يُمكن المصابين بمرض العصبية الحركية من التكلم، وذلك عبر عيونهم فقط.

ويقوم التطبيق « Gaze speak » بتفسير إشارات العين ويسجلها كحروف، مما يسمح للشخص بصياغة الكلمات وتشكيل الجمل.

وتم تطوير التطبيق بوساطة ثلاثة باحثين يعملون في مايكروسوفت، وتم مراعاة أن يكون قليل التكلفة، عوضا عن الأدوات والتكنولوجيا الموجودة حاليا، والتي تكلف المصابين بمرض العصبية الحركية آلاف الدولارات.

وتتم طريقة عمل التطبيق بأن يقوم شخص بوضع لاصق على الجزء الخلفي للهاتف، ويوجهه نحو من يريد التكلم؛ بطريقة يبدو خلالها وكأنه يقوم بتصويره، ثم يُظهر الملصق شبكة من الحروف في أربعة مربعات مطابقة لأسهم الاتجاهات الأربعة.

وحين ينظر المصاب بمرض العصبية الحركية إلى إحدى الجهات الأربع؛ يقوم التطبيق بتسجيل الحروف التي ينظر إليها، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكلمة التي يحاول نطقها.

ولمعرفة أن المتكلم أنهى كلمته أو جملته؛ يقوم بالغمز بعينه اليمنى، أو النظر إلى الأمام لمدة ثانيتين فقط.

وقال الباحثون المطورون للتطبيق، إن الهدف منه هو « إيجاد نظام اتصال بإيماءة العين، يعمل على الهواتف الذكية، ويتميز بانخفاض كلفته المادية، وسهولة حمله ».

ومن الجدير بالذكر؛ أن الباحثين سيعرضون التطبيق خلال مؤتمر العوامل البشرية في نظم الحوسبة، الذي سيعقد في أيار/مايو القادم بدينيفر؛ عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية.