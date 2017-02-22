أمن السلطة يمنع النائب أبو بكر من السفر لتمثيل فلسطين في بيروت

منعت الشرطة الفلسطينية في معبر الكرامة الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر من السفر، بسبب وجود قرار بمنعها من السفر.

وقالت النائب أبو بكر لمراسلنا، كنت مغادرة للعاصمة اللبنانية (بيروت)، لحضور حفل تكريمي كأفضل نائب تتبنى قضايا مجتمعية، وهي جائزة تمنح سنوياً لنائب في أحد الدول، وكانت هذا العام من نصيبي باسم فلسطين.

واعتبرت « أبو بكر »، أن منعها من السفر يعد قمة إدارة الظهر للقانون الأساسي الفلسطيني والقانون الإنساني والاتفاقات الدولية مع البرلمانات.

وأكدت، أن موازنة المجلس التشريعي كلها تذهب لسفريات الأعضاء، وأن مهمة سفرها لم يكن لشم الهواء والفسحة وإنما لتمثيل فلسطين.

وقالت:« إن الاحتلال الإسرائيلي حاصرنا 13 عاماً، ولن يضير زيادة سنوات المحاصرة، لأن الظلم لن يدوم.

ولفتت »نجاة أبو بكر" النظر إلى أنها ستتوجه للقضاء وإلى المحكمة العليا الفلسطينية للطعن في قرار منعها من السفر خارج فلسطين.

الجدير ذكره، أن المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، حسن العوري، أكد في وقت سابق، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب فتح؛ محمد دحلان، ناصر جمعة، نجاة أبو بكر، شامي الشامي، وجمال الطيراوي. الأمر الذي دفع ثلاثة نواب منهم للاعتصام في مقر الصليب الأحمر احتجاجا على القرار من بينهم النائب أبو بكر، وتم إخراجهم من المقر بالقوة من قبل أجهزة أمن السلطة.