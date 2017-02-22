الاحتلال يعيد الحكم السابق للأسير « البرغوثي » بالسجن المؤبد و18 عاماً

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال العسكرية في « عوفر »، أعادت اليوم الأربعاء، الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي بالسجن المؤبد و18 عاماً.

والأسير البرغوثي هو أحد محرّري صفقة وفاء الأحرار « شاليط »، وقد أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وأصدرت بحقّه حكماً بالسجن الفعلي لمدة (30 شهراً)، وقد أنهى محكوميته في تاريخ 17 ديسمبر 2016، إلّا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقاله لعدم ردّ لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة، وفيه تطالب بإعادة الحكم السابق بالمؤبد و(18) عاماً للأسير البرغوثي.

يذكر أن الأسير البرغوثي (59 عاماً)، وهو من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، وأمضى أطول مدة اعتقال في سجون الاحتلال والبالغة (36) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل.