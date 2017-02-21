التربية تبحث سبل تطوير صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم

بحث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة التوجيهية لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين؛ سبل تطوير الصندوق وتعزيز موارده المالية لتمكينه من الاستمرار في أداء مهمته الوطنية المتمثلة في دعم الطلبة المحتاجين خاصةً الملتحقين منهم في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد صيدم دعم الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي للصندوق بما يحافظ على ديمومته والعمل على تعزيز موارده من خلال تفعيل التواصل والتعاون مع الجهات المانحة والعمل على الاسراع في تحصيل الأموال المتراكمة على المقترضين، لافتاً إلى توجهات الصندوق التطويرية التي تركز على دعم التخصصات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وناقش صيدم مع أعضاء اللجنة آخر مستجدات عملية تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين خاصةً من موظفي القطاعين العام والخاص، إضافةً لمناقشة موضوع القروض ما قبل العام 2007 وضرورة الإسراع في إنجاز هذا الملف.

واطلع وأعضاء اللجنة التوجيهية على التقرير السنوي للصندوق للعام 2016 حيث بين التقرير ارتفاعاً في نسبة تحصيل الأموال المستحقة لصالح الصندوق.

في سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن حملة « تدفئة المدارس »، التي أطلقتها مع بداية فصل الشتاء حققت تقدماً كبيراً وملموساً في معظم مدارسها عبر توفير وسائل تدفئة آمنة فيها، معبرةً عن تقديرها وامتنانها لجميع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص التي أسهمت في دعم الحملة.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أهمية إنجاح هذه الحملة وأمثالها، مشيرا إلى أن الوزارة ستبذل كل جهد مستطاع من أجل توفير بيئة دافئة وآمنة للطلبة في كافة مدارسنا.

وأشار إلى أن نسب وأعداد المدارس التي تم تزويدها بوحدات تدفئة أظهرت تقدماً واضحاً عكس معنى التفاعل مع الحملة وغاياتها، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على توفير المقومات التي من شأنها توفير التدفئة في المدارس وتأهيل الشبكات الداخلية وغيرها من الجوانب التي تضمن خدمة هذا المجال.