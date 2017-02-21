الحكم على الجندي قاتل الشهيد « الشريف » بالسجن عام ونصف

حكمت المحكمة العسكرية في « إسرائيل »، اليوم الثلاثاء، على الجندي القاتل، إليئور أزاريا، بالسجن 18 شهرا « عام ونصف، فيما أعلن محامو الدفاع عنه أنهم سيستأنفون على قرار الحكم.

وكانت المحكمة العسكرية أدانت أزاريا بقتل الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل بتهمة »القتل غير العمد وبسلوك غير لائق"، وقالت في قرار الإدانة إنه ثبت أن الرصاصة التي أطلقها أزاريا هي التي تسببت بموت الشريف.

واعتمدت المحكمة في إدانتها على أفلام فيديو، أبرزها فيلم صورة ناشط فلسطيني في منظمة 'بتسيلم' الحقوقية، الذي أظهر أن أزاريا أطلق النار على الشريف فيما كان مصابا بجروح خطيرة ولا يقوى على الحركة.

وزعم رئيس كتلة 'البيت اليهودي' والوزير المتطرف نفتالي بينيت، في أعقاب صدور الحكم أن 'أمن مواطني إسرائيل يستوجب إصدار عفو عن أزاريا'.