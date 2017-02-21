مصرع طفل و اصابة 5 اشخاص اخرين في حادث تصادم قرب أريحا

لقي الطفل امير عرفات عبد الحفيظ ابوعليا 5 سنوات من قرية المغير شرق رام الله مصرعه، واصيب 5 اشخاص اخرين بحادث تصادم بين مركبتين وقع صباح اليوم الثلاثاء، على طريق المعرجات شمال اريحا بالضفة الغربية المحتلة .

واوضح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا بوقوع حادث سير بالمدخل الشمالي لمدينة اريحا وعلى الفور تم توجيه مركبات الهلال الاحمر والدفاع المدني وخبراء الحوادث للمكان وعند وصولها تبين بأن الحادث نتج عن تصادم مركبتين اثناء سيرهما على طريق المعرجات شمال اريحا .

وعملت الطواقم على نقل الاصابات للمشفى وباشرت الشرطة اجرات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم ابلاغ النيابة العامة.