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فيديو جديد لعملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:16 - 20 فبراير 2017
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نشرت وسائل إعلام ماليزية الأحد 19 فبراير/ شباط شريط فيديو يظهر بشكل واضح عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

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