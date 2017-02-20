متى يمكن أن يكون الطعام الصحي قاتلاً؟

عنونت مجلة « فوربس » الأمريكية تقريرها عن الأكل الصحي « الموت بواسطة السَلطة »، حول ما وصفته بالدراسات الصادمة كيف يمكن أن يساهم « الأكل الصحي » في زيادة المخاطر الصحية عن الأشخاص؟

ونقلت المجلة عن الدراسة أنه من الشائع أن تناول السلطة يكون به سعرات حرارية منخفضة، وهي قد تكون حقيقية، فمثلا « سيزر سالاد » لا تحتوي إلا على 170 سعر حراري، لكنها في حقيقة الأمر تحتوي على هرمونات تساهم في زيادة إحساس الجوع لدى متناولها، وقد تدفعه إلى تناول أكثر من 800 سعر حراري حتى يتخلص من هذا الإحساس.

وبررت المجلة عنوان التقرير قائلة « أن الأزمة تكمن في أن الشخص يشعر بحالة رضا خلال تناوله السلطة، ويلتهم كميات كبيرة منها، ويقنع معدته بأنها يمكنها أن تتحمل أكثر، لكن في المقابل يزداد إحساس الجوع بالنسبة له، وهو ما يصيب معدته بأزمات كبيرة تفاقم من حالته الصحية!.

في الوقت الذي يكون فيه تناول السلطة »صحي« بصورة كبيرة، بسبب احتوائه على مستويات عالية من البروتينات والألياف والفيتامينات، لكنها أيضا »غير صحية" لأنها قد تكون محتوية على مستويات عالية من السكريات والدهون والكربوهيدرات.