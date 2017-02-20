كتلة الصحفي: اعتقال الصحفي الساعي خروج عن القيم



اعتبرت كتلة الصحفي الفلسطيني استمرار اعتقال أمن السلطة بالضفة المحتلة للصحفي الساعي يعد خروجا عن الأخلاق والقيم وتنفيذا لسياسة الاستعباد الاحتلالية.

وقالت الكتلة في بيان لها « إننا نتابع باهتمام بالغ في قضية إضراب الزميل الصحفي/ محمد القيق المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 15 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، حتى جاءت صرخات الزميل الصحفي المريض سامي الساعي القابع في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة المحتلة ».

واستنكرت اعتقال الاحتلال للزميل محمد القيق وأكثر من 20 زميلاً آخرين على خلفية عملهم السياسي، معتبرة أن مواصلة اعتقال أمن الضفة المحتلة للزميل المريض سامي الساعي يعد خروجا عن الأخلاق والقيم وتنفيذا لسياسة الاستعباد الاحتلالية في استمرار الملاحقة الأمنية لجنود السلطة الرابعة الذين يتعرضون لذات الملاحقة من قبل الاحتلال، كنتيجة حقيقية لكشفهم معاناة أبناء شعبهم وإظهار الصورة القذرة للاحتلال.

وأضافت الكتلة « إن ما وصل إلى أسماعنا باستمرار أمن الضفة باعتقال الزميل »الساعي« وتعريضه لتعذيب شديد داخل سجن أريحا يمثل قمة النذالة الوطنية، يؤكد استمرار غياب الأخلاق والقيم في التعامل مع الصحفي الفلسطيني الذي يحمل هم القضية الفلسطينية ويدافع عنها بقلمه وكاميرته ».

وتابعت « يكفي الحديث عن معاناة »الساعي« من خلال الاطلاع على رسالته التي بعث فيها إلى والدته واختصرها بقوله: »افتحي بيت عزاء لي, لأنك ستسمعين خبر وفاتي قريبا.. أنا لم أعد أشعر بأطراف جسدي نتيجة الشبح المتواصل والعزل داخل الزنازين شبه عاري"".

وأشارت الكتلة إلى أنه يقع لزاماً على كل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وتلك المدافعة عن حقوق الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب التحرك لإثبات دورهم في خدمة الإنسانية، فالزميل الساعي يعاني من مرض الشقيقة, كما يعاني من مرض عصبي نتيجة ما كان يتعرض له من تعذيب في سجون الاحتلال الصهيوني خلال فترات اعتقاله الماضية.

وأوضحت أن الإفراج الفوري عن الساعي يشكل ضمانة حقيقية لاحترام قرارات القضاء الفلسطيني الذي أصدر قرارا بالإفراج عن الزميل الساعي بكفالة مالية بتاريخ 8/2/2017، ولكن جهاز المخابرات رفض تنفيذ القرار وقام بنقله إلى سجن أريحا وتمديد اعتقاله 15 يوما.

وطالبت الكتلة بالإفراج الفوري للزميل الساعي والاعتذار له عن الجريمة التي تم ارتكابها بحقه، لنؤكد تضامننا الكامل ووقوفنا العريض أيضا إلى جانب الزميل محمد القيق الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا للاعتقال الإداري.