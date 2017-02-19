هرتسوغ: أيدت البناء الاستيطاني في الكتل الكبرى ونتنياهو رفض

قال رئيس المعارضة ورئيس حزب المعسكر الصهيوني يتسحاك هرتسوغ في مقابلة مع القناة العبرية العاشرة « لقد وافقت على اتفاق دولي يؤيد البناء الاستيطاني في الكتل الاستيطانية الكبرى، ولكن تم إقناع نتنياهو بشيء آخر ورفض الخطة.

وأوضح هرتسوغ، أن نتنياهو رفض الخطة بعد أن أقنعه الوزير »يريف لافين« بأنه لا يمكن التفاوض حول الكتل الاستيطانية الكبرى، وإن موافقة نتنياهو ستؤدي لتفكيك حزب الليكود.

جاء رد هرتسوغ على ما كشفته صحيفة هآرتس عن رفض نتنياهو لخطة سلام إقليمي.

هذا وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة »الإسرائيلية« ، بنيامين نتنياهو، على الرغم من ترديده لاقتراح سلام إقليمي، رفض في العام الماضي عرضاً قدمه له وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري خلال مؤتمر قمة سري عقد في العقبة بمشاركة نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أن نتنياهو امتنع عن الرد على الاقتراح، بحجة أنه لن يستطيع تمريره في ائتلافه الحكومي.

وأضافت الصحيفة، أن المقترح تضمن أيضا اعترافاً بـ »إسرائيل« دولة يهودية، واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بدعم من الدول العربية.

وبحسب الصحيفة، فإن مؤتمر القمة المذكورة، كان أساس التحركات التي تحدثت الصيف الماضي عن انضمام حزب العمل بقيادة هرتسوغ للحكومة »الإسرائيلية« ، بحجة وجود فرصة سياسية لا ينبغي تفويتها.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن مصادر في الإدارة الأميركية السابقة، فقد أطلق كيري مبادرته المذكورة في أكتوبر 2015، إثر اندلاع انتفاضة القدس، بعد أن تمكن من إعادة الاتفاق التفاهمات بين الأردن و »إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، بشأن المحافظة على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، وشملت أيضا نصب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى، لكن هذه الفكرة لم تطبق في نهاية المطاف.