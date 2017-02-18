النشرة: حزب الله يتجهز للحرب مع « إسرائيل » وكأنها ستندلع غداً

نقلت وكالة أنباء « النشرة » اللبنانية عن مصادر مطلعة على موقف حزب الله قولها إن قيادة الحزب تضع كل الاحتمالات أمامها على الطاولة، وإن كانت تستبعد احتمال اندلاع حرب جديدة مع « إسرائيل ».

وأضافت أن قيادة حزب الله تتحضر لمثل هذه الحرب وكأنها حاصلة غداً، لافتة إلى أنه ومع رئيس أميركي كدونالد ترامب، يجب الاستعداد لأي مفاجأة.

ويحرص حزب الله أكثر من أي وقت مضى على عدم الاستعانة بأي من العناصر والقيادات المولجة المواجهة على جبهة الجنوب اللبناني في الجبهات السورية المتعددة، فبحسب مصادره: « لكل جبهة عديدها وعدّتها ».