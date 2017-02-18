مقاتلتان تعترضان طائرة قرب مقر إقامة ترامب بفلوريدا

ذكرت وكالة « سبوتنيك » ان طائرة مجهولة حلقت قُرب مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا.

وانطلقت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي من طراز « إف-15 » نحو الطائرة التي حلقت قرب منزل الرئيس ترامب في فلوريدا، يوم الجمعة، لاعتراضها.

وقالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية إن المقاتلتين تمكنتا من إجراء اتصال مع الطائرة التي كانت تمتنع عن الرد على استفسارات حول هويتها.

ويجدر بالذكر أن السلطات في الولايات المتحدة كانت قد بدأت تحقيقا بشأن حادث اقتراب إحدى الطائرات من طائرة ترامب من طراز « بوينغ 747 » في سماء فلوريدا في بداية الشهر الجاري (فبراير/شباط).