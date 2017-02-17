طولكرم: تشييع جثمان الشهيد الجلاد ظهر غد السبت

من المقرر أن يتم ظهر غد السبت تشييع جثمان الشهيد الأسير محمد ثابت الجلاد إلى مثواه الأخير في مقبر الشهداء بطولكرم.

وسلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد الجلاد عند حاجز عناب، شرق طولكرم، ظهر اليوم. وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الشهيد ثابت بطولكرم، وقام الطبيب الشرعي وممثل النيابة بالكشف على الجثمان الشهيد الذي كان في حالة تجمّد حيث تبين أنه أصيب بعدة رصاصات في منطقة الصدر.

وأصيب الشهيد الجلاد بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، في 9 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، بحجّة تنفيذ عملية طعن، في بلدة حوارة جنوب نابلس، وتم اعتقاله على إثر ذلك.

وعانى أيضًا من سرطان الغدد، إضافة لإصابته برصاص الاحتلال، منذ تحويله إلى مستشفى « بيلنسون » الإسرائيلي.