أبو سمهدانة: واشنطن أصبحت شريكاً في استباحة الفلسطينيين

قال المفوض التنظيمي في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح الدكتور عبد الله ابو سمهدانة، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وبمواقفه التي أدلى بها خلال لقائه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، يكون قد اعطى الاحتلال الضوء الاخضر لتمرير مخططاته ورسم معالم التسوية التي يريدها والتي تقوم على تلبية رغباته التوسعية واحتياجاته الامنية في مقابل استباحة الحقوق الفلسطينية .

وتابع أبو سمهدانة خلال لقائه مع عدد من كوادر ومناصري الحركة في غزة، ان تخلي ترامب عن حل الدولتين يعني ضمنا أن هناك دولة واحدة ستقوم على الأرض الفلسطينية يتمتع فيها جميع المواطنين بالحقوق والواجبات .

وشدد أبو سمهدانة، انه لا يمكن القبول بهذا التماهي في المواقف، ويرفض المفاوضات الثنائية مع الجانب الاسرائيلي؛ لان من شأن ذلك، أن يرهن أي مفاوضات للطرف الأقوى ليملي شروطه وهو المحتل، وان أي غموض في التفسير سيفسر لصالح الاحتلال .

واعتبر ابو سمهدانة، أن هذا التراجع في الموقف الامريكي، يعني أن الإدارة الامريكية انتقلت من دور المساند للاحتلال لدور الشريك في احتلال الارض والاستيطان والتهويد وقتل الابرياء والاعدامات، وان هذا الموقف الامريكي، ان دل على شيء، فإنما يدل على ان امريكا لا تستطيع ان تكون وسيطا في حل الصراع .

واكد أبو سمهدانة، أن تخلي الإدارة الامريكية عن حل الدولتين، يعد تحولاً خطيراً يدفع باتجاه تأزم الاوضاع في المنطقة، التي لن ترى الاستقرار ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وان أي أحاديث لا تضمن هذه الحقوق، فلن يلقى لها الشعب الفلسطيني بالاً، ولن يسلم لمواقف واشنطن وسيبقى متمسكاً بأرضه ومواقفه حتى استعادة حقه .